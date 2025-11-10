Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Senin, 10 November 2025 – 23:03 WIB
Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional - JPNN.COM
Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto. 

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (Ketum PP KPPG) Hetifah Sjaifudian mengatakan Soeharto merupakan pemimpin yang memberikan pondasi penting bagi pembangunan.

"Beliau adalah sosok pemimpin yang telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan bangsa mulai dari stabilitas nasional, perluasan akses pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin (10/11).

Baca Juga:

Menurutnya, keputusan ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah, sekaligus penghargaan atas kontribusi besar beliau dalam membawa Indonesia menuju kemajuan. 

"KPPG berkomitmen untuk melanjutkan semangat pengabdian dan kerja keras yang diwariskan beliau demi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan," lanjutnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah tokoh lainnya.(mcr8/jpnn)

Baca Juga:

Berikut ini daftar 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pahlawan Nasional  Soeharto  Perempuan Golkar  Golkar 
BERITA PAHLAWAN NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp