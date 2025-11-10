Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto.

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (Ketum PP KPPG) Hetifah Sjaifudian mengatakan Soeharto merupakan pemimpin yang memberikan pondasi penting bagi pembangunan.

"Beliau adalah sosok pemimpin yang telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan bangsa mulai dari stabilitas nasional, perluasan akses pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin (10/11).

Menurutnya, keputusan ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah, sekaligus penghargaan atas kontribusi besar beliau dalam membawa Indonesia menuju kemajuan.

"KPPG berkomitmen untuk melanjutkan semangat pengabdian dan kerja keras yang diwariskan beliau demi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan," lanjutnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah tokoh lainnya.(mcr8/jpnn)

Berikut ini daftar 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)