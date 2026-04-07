Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Perempuan Indonesia Ditemukan Tewas di Australia, Dikenang Sebagai Ibu yang Penyayang

Selasa, 07 April 2026 – 06:06 WIB
Seorang perempuan Indonesia yang tinggal wilayah Dandenong, sekitar 36 kilometer dari Melbourne, Australia dikenang sebagai ibu yang penuh kasih sayang yang "pantas mendapatkan kehidupan yang aman, bahagia, dan damai." 

Menurut polisi, Eva Lasrini, yang berusia 53 tahun, dilaporkan hilang pada hari Kamis (02/04) setelah ia hilang kontak dengan keluarganya.

Seorang pria berusia 67 tahun telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan atas kematiannya.

Baca Juga:

Gail Porter, teman dari Eva Lasrini, mulai melakukan penggalangan dana untuk membantu kedua anak Eva, Evindra dan Vanya, yang tinggal di Indonesia "dengan dukungan dan sumber daya yang sangat terbatas."

"Tanpa keluarga lain yang dapat diandalkan, mereka menghadapi kehilangan yang memilukan ini sepenuhnya sendirian," tulis Gail di situs GoFundMe.

"Evindra dan Vanya tidak hanya kehilangan ibu mereka, tetapi juga sumber utama cinta dan pendukung mereka."

Baca Juga:

Juru bicara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri Australia dan Kepolisian Victoria untuk mempercepat proses pemberian visa Australia untuk kedua Eva.

Eva, yang pindah ke Australia dari Indonesia, pernah menulis sebuah unggahan di media sosial bulan Februari lalu, yang mengatakan sedang belajar bahasa Inggris, serta mengatakan ia sangat sibuk tetapi antusias untuk belajar.

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

perempuan Indonesia  Australia  warga indonesia di australia  ABC online 
BERITA PEREMPUAN INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp