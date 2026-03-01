Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Perempuan Jadi Pilar Ekonomi, Ibas Perkuat UMKM Desa

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:13 WIB
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Reses Ramadan Religi di Dapil Jatim VII 2026. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan komitmennya dalam mendorong penguatan peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa dan penggerak ekosistem pariwisata.

Dia berkata demikian pada saat kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Reses Ramadan Religi di Dapil Jatim VII 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Ramadan Religi, Menguatkan Negeri: Perempuan Tangguh, Berdaya, dan Keluarga Sejahtera” itu dihadiri oleh Anggota DPRD Pangajoman, Ketua Kelompok Sadar Wisata Nunung Widyastuti, jajaran Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, ibu-ibu PKK, majelis pengajian, serta tokoh perempuan dan masyarakat setempat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menegaskan Ramadan bukan sekadar ibadah ritual, melainkan sekolah karakter yang membentuk integritas, disiplin, dan solidaritas sosial.

“Puasa mengajarkan kesabaran, kejujuran, dan kepedulian. Ramadan bukan hanya menguatkan iman, tetapi juga menguatkan persatuan, ekonomi, dan keluarga,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan, serta lebih dari 50 persen penduduk Indonesia merupakan perempuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah kekuatan besar dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada sektor pariwisata desa.

