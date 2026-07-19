Perempuan Lansia di Grobogan Jadi Korban Kekerasan Seksual

jpnn.com - Polisi masih mengusut kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan lanjut usia (lansia) yang diwarnai kekerasan, di Grobogan, Jawa Tengah.

Kapolsek Grobogan AKP Sunarto menyebut terduga pelaku berinisial RU (31) sudah ditangkap pada 15 Juli 2026.

"Kami masih mendalami perkara tersebut, termasuk melengkapi alat bukti dan keterangan para saksi guna kepentingan penyidikan," kata AKP Sunarto di Grobogan, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap korban berinisial S (90), terjadi pada 29 Juni 2026 sekitar pukul 19.45 WIB, di rumah korban di Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.

Saat itu, anak korban berpamitan untuk melayat dan meminta terlapor yang berada di rumah agar menemani ibunya serta tidak berbuat macam-macam.

"Setelah anak korban berangkat, korban berada di rumah bersama terlapor," ujarnya.

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Terlapor diduga melakukan kekerasan seksual disertai dengan ancaman dan aksi kekerasan, meskipun korban menolak. Sehingga korban mengalami luka.

"Korban kemudian menceritakan kepada anaknya bahwa dirinya dipaksa, diancam akan dibunuh apabila menolak, serta diseret oleh terlapor," ujarnya.