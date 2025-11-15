Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Perempuan Lansia di Jombang Tewas Dibunuh

Sabtu, 15 November 2025 – 04:00 WIB
Perempuan Lansia di Jombang Tewas Dibunuh - JPNN.COM
Wanita dibunuh. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JOMBANG - Seorang perempuan lanjut usia berinisial TR (62) ditemukan tewas dengan penuh luka.

Polisi menduga warga Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, itu korban pembunuhan.

 Aparat Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, mengusut kematian seorang perempuan lanjut usia berinisial TR (62), warga Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, yang tubuhnya ditemukan penuh luka dan diduga menjadi korban pembunuhan.

"Jasad korban ditemukan dalam keadaan tertutup bantal. Mukanya tertutup bantal, badan korban ditutupi selimut. Kemudian penemuan ini di rumahnya, Desa Mancilan, Mojoagung," kata Kepala Satreskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin, Jumat (14/11).

Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan serangkaian penyelidikan kasus tersebut, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dimas mengatakan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan itu berawal dari laporan keluarga korban yang mendapati keanehan

Pada Senin (10/11), anak korban mengirimkan buah jeruk ke rumah TR, tetapi saat itu tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga buah jeruk digantungkan begitu saja di daun pintu. Hingga beberapa hari kemudian, posisi buah jeruk itu tidak berubah.

Anak korban juga mendapati bau tidak sedap dari dalam rumah sehingga melaporkan hal ini ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi.

Seorang perempuan lanjut usia atau lansia berinisial TR (62) ditemukan tewas dengan penuh luka di rumahnya Mojoagung, Jombang.

