Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Perempuan PPPK Diduga Mengalami Pelecehan Seksual, Pelaku Tidak Bisa Dipecat

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:04 WIB
Perempuan PPPK Diduga Mengalami Pelecehan Seksual, Pelaku Tidak Bisa Dipecat - JPNN.COM
Ilustrasi pelecehan seksual terhadap terhadap tahanan perempuan. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - MAKASSAR – Perempuan berinisial SH bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Bawaslu Wajo, Sulawesi Selatan, diduga mengalami pelecehan seksual.

Pihak yang diadukan sebagai terduga pelaku pelecehan seksual merupakan seorang Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo bernama Heriyanto.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

"Kemarin teradu tidak sempat hadir, tidak ada informasi atau penyampaian dari yang bersangkutan kenapa tidak hadir, juga kuasa hukumnya. Walau tidak hadir, sidang tetap jalan," ujar Anggota KPU Sulsel Alamsyah saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis (2/10).

Sidang pemeriksaan perkara nomor 184-PKE-DKPP/VIII/2025 tersebut digelar secara tertutup, sebab ini berkaitan dengan kasus asusila.

Sidang berlangsung selama tujuh jam di mulai pukul 09.00 WITA-16.00 WITA oleh pihak DKPP beserta pihak terkait.

Baca Juga:

Sidang itu dengan agenda pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar dan dihadiri pihak terkait termasuk dari Polres Wajo.

Koodinator Divisi Humas dan Datin KPU Sulsel ini mengemukakan, sebagai pihak terkait sudah memberikan keterangan sesuai dengan fakta di lapangan.

Seorang perempuan berstatus PPPK diduga menjadi korban pelecehan seksual relasi kuasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  pelecehan seksual  Bawaslu  Penyelenggara Pemilu 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp