Perempuan Tewas di Hotel Dekat Stadion Jatidiri Semarang, Diduga Dosen

Selasa, 18 November 2025 – 11:53 WIB

jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah hotel di kawasan Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Senin (17/11) dini hari.

Penemuan korban berinisial D (35) yang diduga dosen sebuah perguruan tinggi yang di Kota Semarang ini menggegerkan lingkungan sekitar.

Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur kamar hotel yang berada tidak jauh dari Stadion Jatidiri Semarang. Temuan itu diketahui sekitar pukul 05.30 WIB.

“Inisialnya D, usia 35 tahun. Dia berdua dengan seseorang. Mereka satu kamar, sama laki-laki,” ujar Kapolsek Gajahmungkur AKP Nasoir, Selasa (18/11).

Namun, pihaknya enggan membeberkan identitas pria yang bersama korban tersebut. Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Kami belum tahu laki-laki itu siapa, pokoknya mereka satu kamar,” kata AKP Nasoir.

AKP Nasoir menyebut pria tersebut tidak diamankan, tetapi hanya dimintai keterangan awal terkait kronologi kejadian.

“Tidak kami amankan, cuma kemarin sempat kami minta keterangan terkait kronologi saja,” ujarnya. (ink/jpnn)