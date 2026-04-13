JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pererat Kemitraan Strategis, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Energi

Senin, 13 April 2026 – 20:52 WIB
Pererat Kemitraan Strategis, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Energi - JPNN.COM
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan di Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026) ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4/2026).

Mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri serta farmasi.

Dalam pertemuan antara kedua pemimpin di Moskow, Rusia, Senin, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Rusia terhadap Indonesia mulai dari penerimaan yang cepat di BRICS dan peningkatan pesat kerja sama di sejumlah bidang.

Baca Juga:

"Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan," kata Presiden.

"Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," kata Prabowo menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menyebut hampir semua bidang yang sudah disepakati kedua negara sudah mengalami kemajuan dengan pesat, meski terdapat sejumlah bidang yang perlu dipercepat.

Baca Juga:

Terkait hal itu, dia mengatakan akan menangani dan mengawasi sendiri isu tersebut terutama terkait hubungan moneter kedua pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang pada tahun lalu naik 12,5 persen.

Presiden Prabowo dan Presiden Putin sepakat meningkatkan kerja sama kedua negara terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri dan farmasi.

Prabowo Subianto  Presiden Putin  Indonesia-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Energi  Presiden Vladimir Putin  Vladimir Putin 
