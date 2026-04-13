Pererat Kemitraan Strategis, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4/2026).

Mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri serta farmasi.

Dalam pertemuan antara kedua pemimpin di Moskow, Rusia, Senin, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Rusia terhadap Indonesia mulai dari penerimaan yang cepat di BRICS dan peningkatan pesat kerja sama di sejumlah bidang.

"Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan," kata Presiden.

"Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," kata Prabowo menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menyebut hampir semua bidang yang sudah disepakati kedua negara sudah mengalami kemajuan dengan pesat, meski terdapat sejumlah bidang yang perlu dipercepat.

Terkait hal itu, dia mengatakan akan menangani dan mengawasi sendiri isu tersebut terutama terkait hubungan moneter kedua pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang pada tahun lalu naik 12,5 persen.