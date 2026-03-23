JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat, Cik Ujang Gelar Open House Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 – 07:41 WIB
Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat, Cik Ujang Gelar Open House Idulfitri - JPNN.COM
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Cik Ujang, bersama Ketua BKOW Provinsi Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, menggelar open house dan ramah tamah dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 H/2026 M di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel, Sabtu (21/3). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Cik Ujang, bersama Ketua BKOW Provinsi Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, menggelar open house dan ramah tamah dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 H/2026 M di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel, Sabtu (21/3).

Kegiatan yang berlangsung di Palembang ini berlangsung penuh kehangatan dengan kehadiran berbagai kalangan.

Hadir unsur Forkopimda Sumsel, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat umum yang datang silih berganti untuk bersilaturahmi.

Suasana kebersamaan begitu terasa dalam momen Lebaran tersebut. Para tamu memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bersalaman dan bermaafan.

Momentum Idulfitri dimanfaatkan Cik Ujang untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Sumatera Selatan.

Selain itu, para tamu yang hadir juga disuguhi berbagai hidangan khas Palembang yang disajikan di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Sajian tersebut makin menambah kehangatan suasana dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Open house ini menjadi salah satu wujud nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memperkokoh semangat kebersamaan dalam membangun Sumatra Selatan yang lebih maju.(mrk/jpnn)

Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Cik Ujang, bersama Ketua BKOW Provinsi Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, menggelar open house dan ramah tamah

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

