JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pererat Silaturahmi di HUT ke-80 RI, Alumni FALTL Trisakti Aktif Dukung Jakarta Kota Global Berkelanjutan

Selasa, 19 Agustus 2025 – 14:51 WIB
Ratusan alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti menggelar acara Ngumpul Alumni FALTL Lintas Angkatan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti menggelar acara Ngumpul Alumni FALTL Lintas Angkatan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia serta mendukung Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2025, sebuah pameran bergengsi yang rutin digelar di DKI Jakarta.

Acara dimulai dengan pawai mengelilingi Lapangan Banteng yang semarak, ditemani musik dari Marching Band Drum Corps Trisakti (DCT) yang membawakan lagu-lagu kebangsaan dan lagu-lagu daerah sebagai wujud semangat nasionalisme dan keberagaman budaya Indonesia.

Puncak pertunjukan berlangsung di tengah kolam air mancur di lapangan tersebut dengan latar belakang langit Jakarta yang keemasan saat matahari terbenam, menciptakan suasana yang memukau bagi peserta dan penonton.

Berbagai figur penting turut hadir memberikan dukungan dan apresiasi terhadap acara ini, di antaranya Lukman Sungkar (Sekjen IKA Trisakti), Silmy Karim (Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Dewan Pengawas IKA Trisakti), Aji Mirni Mawarni (Anggota DPD RI dan Ketua IKA FALTL), Meina F. Paloh (Ketua Dewan Pengawas IKA FALTL), M. Fajar Sauri (Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta), Yoska Oktaviano (Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti), dan Silia Yuslim (Dekan FALTL).

Dalam sambutannya, Silmy Karim memberikan apresiasi atas kekompakan para alumni FALTL dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.

Ia juga mengajak para alumni untuk terus aktif berperan mendukung pembangunan berkelanjutan baik di tingkat Jakarta maupun nasional.

M. Fajar Sauri menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas partisipasi para alumni dalam acara Flona 2025 yang turut memeriahkan Hari Kemerdekaan.

