Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan

Pererat Silaturahmi, Ketua Dewan Pembina PSI Banten Sahur Bersama Warga

Sabtu, 28 Februari 2026 – 19:16 WIB
Pererat Silaturahmi, Ketua Dewan Pembina PSI Banten Sahur Bersama Warga - JPNN.COM
Ketua Dewan Pembina PSI Banten Haji Ian Pribadi menghadiri sahur bersama warga dan Karang Taruna yang diadakan oleh PSI Tangerang Selatan (Tangsel) di Vila Dago Tol, Serpong, Sabtu (28/2). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina PSI Banten Haji Ian Pribadi menghadiri sahur bersama warga dan Karang Taruna yang diadakan oleh PSI Tangerang Selatan (Tangsel) di Vila Dago Tol, Serpong, Sabtu (28/2).

Dalam kesempatan tersebut, Haji Ian Pribadi didampingi oleh Wakil Ketua PSI Banten Lerru Yustira, Ferdiansyah dan Yulianah yang sekaligus Anggota DPRD Kota Tangsel.

Turut hadir Ketua PSI Tangsel Steven Jansen yang juga anggota DPRD Kota Tangsel dan Dondi Indrayana selaku Ketua Harian PSI Tangsel serta beberapa pengurus DPC dan kader PSI lainnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Haji Ian Pribadi mengungkapkan bahwa kegiatan Sahur Bersama Warga ini sebagai salah satu Rangkaian Safari Ramadan yang dilakukan oleh PSI se-Banten sebagai upaya untuk lebih membaur dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

“Dan tentunya mengingat bahwa sahur bersama saat ini sudah jarang sekali ditemui di tengah perkotaan,” katanya.

Dengan Sahur Bersama ini, Haji Ian Pribadi berharap masyarakat semakin dekat dengan partai politik dan tidak menjadikan partai politik sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Baca Juga:

“Justru harus menjadi bagian dari partai itu sendiri sebagai sarana gagasan sekaligus pengawasan agar kinerja kawan-kawan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Haji Ian Pribadi mengatakan kegiatan Sahur Bersama Warga dan Karang Taruna ini dilakukan dengan sederhana dan penuh kehangatan.

Ketua Dewan Pembina PSI Banten Haji Ian Pribadi menghadiri sahur bersama warga dan Karang Taruna yang diadakan PSI Tangsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Banten  Partai Solidaritas Indonesia  Sahur 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp