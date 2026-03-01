Pererat Silaturahmi, Ketua DPP PSI Bagikan Kado Ramadan di Ponpes Muhammadiyah

jpnn.com, BOYOLALI - Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, Ketua DPP PSI Bidang Hukum dan HAM Nasrullah melakukan safari religi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Boyolali, sosok yang akrab disapa Bro Nas ini menyambangi dua Pondok Pesantren Muhammadiyah sekaligus untuk berbagi kebahagiaan.

Tak sekadar berkunjung, Nasrullah juga membawa ratusan paket 'Kado Ramadan' yang dibagikan langsung kepada para santri.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen partai untuk tetap hadir di tengah masyarakat dalam momentum yang penuh berkah.

"Momentum Ramadhan ini merupakan saat yang penting untuk mempererat silaturahmi. Kami datang untuk berbagi kebahagiaan dengan para santri di sini," ujar Nasrullah di sela-sela kegiatannya, Sabtu (28/2).

Motivasi Santri: Sukses Butuh Proses, Bukan Instan

Di hadapan ratusan santri, Nasrullah yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PSI ini membagikan kisah inspiratifnya.

Ia menekankan pentingnya berorganisasi sejak dini sebagai modal kepemimpinan di masa depan.