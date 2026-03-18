Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Performa Anjlok, Francesco Bagnaia Tegaskan Bukan Karena Marc Marquez

Rabu, 18 Maret 2026 – 14:28 WIB
Performa Anjlok, Francesco Bagnaia Tegaskan Bukan Karena Marc Marquez - JPNN.COM
Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Performa Francesco Bagnaia bersama Ducati langsung menjadi sorotan tajam setelah kedatangan Marc Marquez ke garasi Ducati Lenovo.

Apalagi, Marquez langsung tampil dominan dengan pabrikan asal Italia tersebut.

Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk anggapan bahwa Bagnaia mengalami tekanan mental akibat performa luar biasa rekan setimnya tersebut

Namun, pembalap asal Italia itu menegaskan bahwa penurunan performanya bukan dipicu oleh kehadiran Marquez.

Pecco -sapaan Bagnaia- menyebut ada faktor lain yang jauh lebih berpengaruh terhadap kesulitannya di lintasan.

"Marc (Marquez, red) datang dan langsung menguasai. Jadi, tidak ada alasan untuk mempertanyakan performanya," jelasnya.

Lebih lanjut, Pecco menegaskan bahwa kesulitannya murni berasal dari adaptasi terhadap motor yang mengalami perubahan signifikan dibanding musim sebelumnya.

"Saya belum menemukan kenyamanan dengan motor yang sekarang karena karakteristiknya sudah berubah dibanding musim lalu."

Performa Francesco Bagnaia bersama Ducati langsung menjadi sorotan tajam setelah kedatangan Marc Marquez ke garasi Ducati Lenovo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Francesco Bagnaia  Marc Marquez  Marquez  MotoGP  Ducati 
BERITA FRANCESCO BAGNAIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp