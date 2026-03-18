Pergerakan Kendaraan H-4 Lebaran Meningkat, 25.105 Unit Menyeberang dari Bali ke Jawa

jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat langkah percepatan penguraian antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk yang mengalami lonjakan mobilitas masyarakat menjelang penutupan sementara layanan penyeberangan Gilimanuk–Ketapang PP menjelang Hari Raya Nyepi pada periode 18-20 Maret 2026.

Tingginya pergerakan kendaraan dalam waktu bersamaan memberikan tekanan besar terhadap kapasitas layanan.

ASDP memprioritaskan langkah-langkah taktis yang berdampak langsung di lapangan. Salah satunya melalui pengerahan kapal perbantuan KMP Prima Nusantara milik PT Jembatan Nusantara (JN) ke lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Kapal itu kini telah aktif beroperasi untuk meningkatkan kapasitas angkut sekaligus mempercepat proses bongkar muat kendaraan.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi percepatan layanan guna menekan waktu tunggu pengguna jasa secara bertahap.

Berdasarkan data Posko Gilimanuk selama 24 jam (17 Maret 2026 pukul 00.00–23.59 WIB) atau H-4, tercatat sebanyak 25.105 unit kendaraan menyeberang dari Bali ke Jawa, meningkat 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 24.716 unit.

Kenaikan signifikan terjadi pada kendaraan roda dua yang mencapai 16.909 unit atau naik 7,2%.

Total trip kapal mencapai 243 trip, dengan jumlah penumpang 74.263 orang. Kendaraan roda empat tercatat 6.016 unit, truk 1.586 unit, dan bus 594 unit.