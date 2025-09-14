Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perguruan Silat Beksi Kong Noer Mencak Ramaikan Malioboro Festival 8

Minggu, 14 September 2025 – 15:11 WIB
Perguruan Silat Beksi Kong Noer Mencak Ramaikan Malioboro Festival 8
Potret rombongan Perguruan Silat Tradisional Beksi Muhammad Noer atau akrab disebut Beksi Kong Noer saat meramaikan Pencak Malioboro Festival 8. Foto: dokumentasi Beksi Kong Noer

jpnn.com, YOGYAKARTA - Rombongan Perguruan Silat Tradisional Beksi Muhammad Noer atau akrab disebut Beksi Kong Noer meramaikan Pencak Malioboro Festival 8.

Ajang itu merupakan bagian dari Festival Pencak Silat di DIY, yang dihelat pada 12-14 September 2025.

Festival yang digelar tahunan itu selalu menjadi magnet, bukan hanya bagi ratusan perguruan pencak silat dari berbagai penjuru Nusantara, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara yang sengaja berhenti sejenak, mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

Dentuman kendang dan teriakan kompak para pendekar silat ditampilkan untuk para penonton.

Barisan pesilat berseragam pangsi hitam dengan kopiah hitam dan merah mengayunkan tangan dan sesekali menampilkan jurus-jurus khas.

Ketua Perguruan Silat Tradisional Beksi Muhammad Noer Herdi Noverdi mengatakan bahwa jurus Beksi cukup sederhana, tetapi mempunyai pukulan dan tangkisan yang kuat.

“Kami ingin menunjukkannya langsung di hadapan masyarakat luas, termasuk wisatawan yang mungkin baru pertama kali melihat,” ucap Herdi dalam keterangannya, Minggu (14/9).

Menurut dia, keikutsertaan mereka dalam festival ini bukan sekadar unjuk kebolehan.



