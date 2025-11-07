Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Perhiasan Asal Indonesia Laris Manis di Amerika Serikat

Jumat, 07 November 2025 – 07:35 WIB
Ilustrasi produk perhiasan emas. Foto: Dok. Thiqla

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago mencatat produk perhiasan asal Indonesia berhasil meraih potensi transaksi sebesar 1,87 juta USD atau sekitar Rp31,12 miliar dalam pameran JA New York 2025 di Amerika Serikat (AS).

Menurut Kepala ITPC Dhonny Yudho Kusuma, produk dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ikut serta dalam pameran tersebut menjadi contoh Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

"Kami ingin membangun citra Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga unggul dalam inovasi dan desain," ujar Dhonny dikutip Jumat (7/11).

Dhonny mengaku, produk perhiasan tersebut dipasarkan di AS melalui dua jenama Indonesia, yaitu Manoja Jewelry-Titian Fine Jewelry serta satu jenama AS, yaitu Nakula Jewelry.

Beberapa produk yang ditampilkan antara lain, perhiasan mutiara, perhiasan perak, dan logam lainnya dengan sentuhan etnik modern.

Produk perhiasan tersebut mewakili kekayaan kreativitas dan keunggulan pengrajin ahli (craftsmanship) Indonesia.

"Pencapaian yang diraih para pengrajin UMKM ini mencerminkan kualitas dan inovasi produk perhiasan Indonesia yang diakui dunia," katanya.

Keikutsertaan dalam pameran internasional menjadi bagian dari promosi berkelanjutan produk kreatif Indonesia.

Kemendag mencatat produk perhiasan asal Indonesia berhasil meraih potensi transaksi Rp31,12 miliar dalam pameran JA New York, Amerika Serikat

