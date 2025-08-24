Perhumas Bangun Reputasi Indonesia Lewat Gerakan #IndonesiaBicaraBaik

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara resmi menggelar Kick Off Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan menuju acara puncak yang akan diselenggarakan di Surabaya pada 12-14 Desember mendatang.

Mengusung tema besar “Konvensi Humas Indonesia 2025: Inovasi Bersama untuk Indonesia Berdaya Saing Global”, KHI 2025 diharapkan menjadi motor penggerak sinergi komunikasi bangsa.

Hal tersebut dianggap krusial di tengah tantangan globalisasi dan derasnya arus informasi yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto menegaskan reputasi bangsa tidak lahir begitu saja.

Menurut Boy, reputasi tersebut dibangun dari narasi kolektif yang dihidupkan secara konsisten melalui komunikasi publik.

“Indonesia memiliki modal luar biasa, kaya budaya, sejarah, inovasi, dan keberhasilan. Melalui Gerakan Indonesia Bicara Baik, kami ingin menggeser energi bersama, dari pesimis menjadi optimis, dari keluhan menjadi solusi, dari berita buruk menjadi cerita inspiratif,” kata Boy Kelana di kawasan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Boy Kelana menambahkan Perhumas tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya membangun reputasi bangsa.