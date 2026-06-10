Perihal Kenaikan Harga Pertamax Series, HIKMAHBUDHI: Memahami Langkah Pertamina, tetapi Jangan Jadi Opsi Rutin

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) menyoroti kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax Series, yang kembali mengalami kenaikan.

HIKMAHBUDHI menilai langkah yang diambil oleh PT Pertamina (Persero) masih dapat dipahami dalam konteks dinamika harga minyak dunia dan kondisi ekonomi global yang terus mengalami fluktuasi.

Ketua Umum HIKMAHBUDHI Candra Aditiya menyampaikan sebagai badan usaha yang bergerak di sektor energi, Pertamina tentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, hingga biaya distribusi yang memengaruhi struktur harga BBM nonsubsidi.

Candra memahami penyesuaian harga Pertamax Series sebagai bagian dari mekanisme bisnis yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi.

"Dalam konteks tertentu, langkah tersebut masih dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas pasokan energi nasional," ujar Candra dalam keterangan tertulis pada Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Candra mengingatkan kebijakan kenaikan harga tidak menjadi pilihan yang dilakukan secara berulang tanpa diiringi upaya-upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya tahan sektor energi nasional.

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Dia berharap penyesuaian harga ini tidak menjadi opsi rutin setiap kali terjadi gejolak pasar global.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah inovatif dan terukur untuk menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat ketahanan energi nasional agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak kenaikan harga.