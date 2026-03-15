JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perihal Pembatasan Anak Bermedia Sosial, Atalia Praratya DPR: Penting untuk Lindungi Generasi Emas dari Ancaman Digital

Minggu, 15 Maret 2026 – 13:38 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah baru saja mengambil langkah strategis dalam melindungi generasi muda di era digital melalui dua kebijakan penting.

Pertama, penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan.

Kedua, implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (TUNAS).

Baca Juga:

Menanggap hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya menilai langkah progresif tersebut untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara sehat dan bertanggung jawab oleh generasi muda.

“Teknologi digital dan kecerdasan buatan adalah keniscayaan zaman. Namun, kita tidak boleh membiarkan anak-anak mengaksesnya tanpa batas dan tanpa pendampingan. Regulasi ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan tumbuh kembang anak,” ujar Atalia.

Dalam SKB tersebut, pemerintah menegaskan pembatasan penggunaan AI generatif instan seperti ChatGPT, Gemini, maupun Claude bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Baca Juga:

"Kebijakan ini bertujuan mencegah dampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, termasuk fenomena brain rot (penurunan kemampuan berpikir kritis akibat konsumsi konten digital pasif) dan cognitive debt (ketergantungan pada teknologi sehingga melemahkan proses berpikir mandiri).

Menurut Atalia, Anak-anak perlu belajar proses berpikir, bukan sekadar menerima jawaban instan dari mesin. Jika proses berpikir itu dilewati, maka berisiko menciptakan generasi yang cepat mendapatkan jawaban, tetapi lemah dalam memahami persoalan.

TAGS   media sosial  anak  Atalia Praratya DPR  DPR RI  Generasi Emas 
BERITA MEDIA SOSIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
