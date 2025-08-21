Periklindo Bersama MCorp Bangun EV Center Sebagai Ruang Edukasi

Kamis, 21 Agustus 2025 – 08:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menjalin kemitraan dengan perusahaan konsultansi pemasaran, MCorp.

Kerja sama itu menghadirkan berbagai inisiatif bersama yang bertujuan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Kolaborasi itu menegaskan komitmen Periklindo dan MCorp dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission 2060."

"Juga memperkuat kapasitas industri EV nasional, mempercepat pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik, sekaligus meninggalkan warisan lingkungan bersih bagi generasi mendatang,” ujar Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, melalui keterangannya, Kamis (21/8).

Moeldoko melihat langkah kolaboratif itu sebagai bagian penting dari langkah Indonesia mempercepat transformasi menuju industri otomotif masa depan.

Kerja sama difokuskan pada beberapa inisiatif utama, yakni produksi podcast “Charge the Market” sebagai ruang edukasi dan diskusi seputar kendaraan listrik dari perspektif konsumen, produk, dan merek.

Baca Juga: Moeldoko Periklindo Desak Pemerintah Segera Menetapkan Insentif Motor Listrik

Kesepakatan juga dibentuk untuk penyusunan laporan kuartal-an dan tahunan untuk menyajikan data, tren, serta analisis perkembangan industri EV, serta pengembangan EV Center di Pluit Junction.

EV Center sebagai pusat edukasi interaktif yang mendukung literasi publik sekaligus menjadi katalis pengembangan industri EV di tanah air.