Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Periksa Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Malang Temukan Pengiriman Rokok Ilegal Sebanyak Ini

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:15 WIB
Periksa Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Malang Temukan Pengiriman Rokok Ilegal Sebanyak Ini - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Malang saat melaksanakan patroli darat dan memeriksa jasa ekspedisi pada Rabu (4/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang melaksanakan patroli darat dan memeriksa jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Malang pada Rabu (4/2).

Pada sebuah jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Tegal Mapan, Pakis, Kabupaten Malang, petugas mendapati adanya pengiriman barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan Sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek.

Total rokok tanpa pita cukai yang ditemukan sebanyak 110.840 batang.

Baca Juga:

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, petugas kemudian membawa barang bukti ke kantor Bea Cukai Malang untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan dari hasil penindakan, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 82.744.240 dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 164.693.400.

Kerugian negara sebesar Rp 82.744.240 setara dengan nilai pembagian BLT untuk 137 pekerja pabrik rokok di Kabupaten Malang tahun 2025.

Baca Juga:

"Setiap rupiah kerugian negara yang diselamatkan dari peredaran rokok ilegal sangat berharga dan memiliki dampak langsung yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Johan dalam keterangannya, Jumat (20/2).

Tak hanya merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga merusak persaingan usaha legal, dan berpotensi membahayakan konsumen terus menjadi perhatian serius. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Malang menemukan pengiriman rokok ilegal sebanyak ini saat memeriksa sebuah jasa ekspedisi di Jalan Tegal Mapan

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai Malang  jasa ekspedisi  Malang  Barang Kena Cukai  Johan Pandores  Bea Cukai 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp