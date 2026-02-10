Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Periksa Kesehatan 1.200 Pekerja dalam Lima Hari, Pemkot Semarang Cetak Rekor MURI

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:14 WIB
Periksa Kesehatan 1.200 Pekerja dalam Lima Hari, Pemkot Semarang Cetak Rekor MURI - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng (tengah) saat menerima penghargaan Rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat pada pekerja di perusahaan terbanyak, yakni 53 perusahaan dalam kurun waktu lima hari, Selasa (10/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mencatat capaian penting dalam layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para pekerja.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menerima penghargaan Rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat pada pekerja di perusahaan terbanyak, yakni 53 perusahaan dalam kurun waktu lima hari.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung perwakilan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada Wali Kota Agustina Wilujeng serta disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangkaian peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Aula Gedung Penunjang RSUP Dr. Kariadi, Selasa (10/2).

Baca Juga:

Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja tersebut dilaksanakan RSUP Dr. Kariadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Program ini menjangkau 1.200 orang pekerja dari 53 perusahaan di Kota Semarang dan dilaksanakan pada 26–30 Januari 2026.

Seluruh hasil pemeriksaan tercatat dalam platform Satu Sehat sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional.

Baca Juga:

Wali Kota Agustina menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja cepat lintas sektor di Kota Semarang.

“Ini adalah kerja cepat dari dinas yang hari ini ada di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kariadi. Dalam waktu lima hari, pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau 53 perusahaan dan akhirnya tembus rekor MURI,” ujar Agustina.

Pemkot Semarang mencetak rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat kepada 1.200 pekerja dalam lima hari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rekor Muri  Pemkot Semarang  Agustina Wilujeng  pemeriksaan kesehatan  Pekerja  perusahaan  kota semarang 
BERITA REKOR MURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp