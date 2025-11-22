Peringatan BMKG: Waspada Hujan Petir hingga Banjir Rob Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA -Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu (22/11). BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi cuaca panas maksimum, hujan berpetir, banjir rob di sejumlah daerah di Indonesia hari ini.

Prakirawan Cuaca BMKG Miftah Ali dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Sabtu (22/11), menyampaikan hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Padang, Medan, Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura.

Kemudian, hujan dengan intensitas sedang berpotensi di Kota Jakarta, Tanjung Selor, Palangka Raya, dan Makassar.

Sementara itu, hujan lebat diprakirakan terjadi di Kota Bandar Lampung, sedangkan hujan disertai petir diprakirakan terjadi Pontianak, Samarinda, dan Merauke.

Selanjutnya, kata dia, di Kota Tanjungpinang, Pekanbaru, dan Kupang, diperkirakan berawan tebal hingga berkabut.

BMKG juga melaporkan dalam periode yang sama suhu panas maksimum hingga mencapai 33 derajat Celcius diperkirakan bakal terjadi pada siang hari di sejumlah wilayah, yaitu Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

BMKG juga mendeteksi potensi banjir rob di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, utara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

Bibit Siklon Tropis FINA berada di perairan Australia Utara diperkirakan meningkat ke kategori tiga dalam tiga hari ke depan dengan kecepatan angin 25 knot berada dalam kategori dua, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin hingga 25 knot di Laut Arafuru, Banda, Maluku, Pulau Aru, dan Papua Selatan.