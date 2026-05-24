JPNN.com - Daerah

Peringatan BMKG, Waspadai Potensi Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Perairan Sumatera Utara

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:10 WIB
Ilustrasi gelombang tinggi. (ANTARA/Muhamad Nurman)

jpnn.com - MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar mewaspadai potensi gelombang setinggi empat meter di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 25-28 Mei 2026.

"Kondisi tersebut harus diwaspadai karena dapat mengganggu pelayaran," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan Rizky Ramadhan di Medan, Minggu (24/5). 

Menurut Rizky, gelombang laut setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumut pada 25 sampai 28 Mei 2026.

Dia memerinci gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di perairan barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, dan perairan barat Kepulauan Batu.

Selain itu, kondisi perairan lainnya juga berpotensi diterjang gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan barat Sumut, perairan Kepulauan Batu dan perairan timur Kepulauan Nias.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan  berkisar 6-22 knot.

Adapun pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5-29 knot.

Nelayan diingatkan agar meningkatkan kewaspadaat saat melaut apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter.

