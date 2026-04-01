Peringatan BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah RI Hari Ini

Rabu, 01 April 2026 – 08:17 WIB
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini Rabu 1 April 2026.

Prakirawan cuaca BMKG Medayu Bestari mengatakan bahwa potensi tersebut terdapat di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

"Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Banda Aceh, hujan petir di Padang, Pekanbaru, Pontianak, dan Banjarmasin; hujan lebat di Bandung; hujan sedang di Bengkulu, Semarang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor," katanya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (1/4).

Adapun potensi hujan ringan terjadi di Medan, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Samarinda, dan juga Palangka Raya. Lalu, ada potensi berawan tebal di Surabaya.

Untuk bagian timur Indonesia, katanya, perlu mewaspadai potensi hujan petir di Jayawijaya.

Kemudian, potensi hujan sedang di Makassar, Jayapura, dan Merauke.

Potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Gorontalo, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire.

"Potensi berawan tebal di Denpasar dan juga Kupang, dan berawan di Mataram, Manado, dan Ternate," katanya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

