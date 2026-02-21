Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Peringatan Buat Makmum Tarawih! Dilarang Mendahului Imam, Awas, Jadi Keledai

Sabtu, 21 Februari 2026 – 06:42 WIB
Peringatan Buat Makmum Tarawih! Dilarang Mendahului Imam, Awas, Jadi Keledai - JPNN.COM
Tarawih. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PENDAKWAH kondang Khalid Ismail mengingatkan aturan menyempurnakan rukun salat, khususnya untuk makmum. 

Ini bisa menjadi pengingat atau modal para makmum Tarawih Ramadan.

Makmum dilarang mendahului gerakam imam dengan sengaja.

Baca Juga:

Jika makmum mengharap pahala, tetapi tidak mengikuti aturan, maka Allah bisa memberi hukuman.

Baca Juga:

“Tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai?” (HR. Bukhari no. 691 dan Muslim no. 427).

Lihat! Itu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun 'alaih -disepakati oleh dua periwayat andalan. Sahih. (ig/jpnn)

Ini bisa menjadi pengingat atau modal para makmum Tarawih Ramadan. Jangan salah. Sempurnakan!

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tarawih  Salat  hadis  Bukhari  Muslim  Ramadan 
BERITA TARAWIH LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp