JPNN.com - Internasional

Peringatan buat Trump, Tentara Denmark Tiba di Greenland

Selasa, 20 Januari 2026 – 11:43 WIB
Peringatan buat Trump, Tentara Denmark Tiba di Greenland - JPNN.COM
Pulau Greenland. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, MOSKOW - Pemerintah Denmark mengirim pasukan ke Greenland.

Menurut laporan stasiun televisi Denmark TV2 yang mengutip angkatan bersenjata negara itu, pasukan dalam jumlah besar tersebut diperkirakan akan tiba di Greenland pada 19 Januari malam.

Namun, jumlah pasti personel yang dikerahkan tidak disebutkan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS, dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional AS.

Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah memperingatkan AS agar tidak mengambil alih pulau tersebut, seraya menegaskan harapan mereka agar kedaulatan wilayah bersama tetap dihormati.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953.

Pulau itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA-Novosti-OANA

