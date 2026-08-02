Peringatan Dini BMKG, Waspadai Potensi Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan NTT

jpnn.com - KUPANG - Gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur pada Minggu (2/8) hingga Rabu (5/8).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 2,5 meter di sejumlah perairan NTT. Gelombang tinggi itu berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

"Waspadai potensi gelombang laut dengan tinggi mencapai 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan NTT pada Minggu (2/8) hingga Rabu (5/8)," kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang Yandri Anderudson Tungga di Kupang, NTT, Minggu (2/8).

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Dia mengatakan tinggi gelombang 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan utara Sabu-Raijua, perairan selatan Sabu-Raijua, perairan utara Kupang-Rote, Selat Pukuafu, serta perairan selatan Timor-Rote.

Menurut Yandri, secara sinoptik pola angin di wilayah NTT umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar 10-32 knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sape, perairan utara Flores, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor-Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, dan perairan selatan Sumba, perairan Sabu-Raijua.

Kemudian, di perairan utara Timor, perairan utara Kupang-Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor-Rote, perairan Labuan Bajo, dan perairan Taman Nasional Komodo

Kecepatan angin tersebut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan yang terdampak.