Peringatan Earth Hour, Pertamina Patra Niaga Gelar Aksi Nyata Hemat Energi

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Earth Hour 2026, PT Pertamina Patra Niaga menggelar pemadaman lampu secara serentak di Komplek Perumahan kilang dan perkantoran selama 1 jam pada pukul 20.30 - 21.30 waktu setempat pada hari Sabtu kemarin.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menyampaikan aksi nyata itu dilakukan di seluruh wilayah operasi kilang mulai dari Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Balongan hingga Kilang Kasim.

Adapun Earth Hour sendiri merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF).

Baca Juga: Teras Balongan Inovasi Pertamina Dalam Mendukung Produk Unggulan UMKM Lokal

"Pertamina Patra Niaga khususnya di lingkungan kilang telah melaksanakan kegiatan Earth Hour sejak beberapa tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk terus mengingatkan pentingnya perilaku hemat energi baik pekerja, mitra kerja dan keluarga," kata Roberth di Jakarta, Minggu (29/3).

Para pekerja Pertamina Patra Niaga bersama dengan masyarakat di berbagai belahan dunia memperingati Earth Hour sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan global ini dilakukan dengan mematikan lampu dan perangkat listrik yang tidak diperlukan selama satu jam, sebagai simbol komitmen dalam menghemat energi dan melindungi bumi.

"Earth Hour yang diperingati setiap tahun menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan," kata Roberth.

Roberth mengatakan Earth Hour bukan sekadar mematikan lampu selama satu jam, tetapi merupakan pengingat bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten.