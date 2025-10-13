Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Peringatan Hari Asuransi Nasional, IFG Sukse Gelar ‘One Fine Day’

Senin, 13 Oktober 2025 – 13:15 WIB
Peringatan Hari Asuransi Nasional, IFG Sukse Gelar ‘One Fine Day’ - JPNN.COM
Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) menggelar One Fine Day di area Car Free Day Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta. Foto: dok IFG

jpnn.com, JAKARTA - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia mengajak masyarakat hidup sehat dan cerdas finansial melalui acara One Fine Day di area Car Free Day Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (12/10).

Acara ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Inklusi Keuangan sekaligus menyambut Hari Asuransi Nasional (HAS) 2025 bertema “Literasi Asuransi untuk Negeri: Pahami, Miliki, Lindungi”.

Mengusung semangat ‘Sehat, Cerdas, Terlindungi bersama One by IFG’, IFG menghadirkan beragam aktivitas seperti fun run sejauh 5 kilometer, senam zumba, medical check-up gratis, serta games edukatif seputar asuransi dan investasi. 

Baca Juga:

Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan yang dikemas ringan dan interaktif.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji mengatakan peringatan itu menjadi momentum untuk memperkenalkan aplikasi One by IFG, platform digital terpadu yang mengintegrasikan produk asuransi, penjaminan, investasi, dan layanan kesehatan seperti telekonsultasi. 

Menurut Denny, hingga Oktober 2025, pengguna aktif aplikasi ini mencapai 300.000, meningkat signifikan dari 22.000 pengguna pada akhir 2024.

Baca Juga:

“One by IFG merupakan wujud nyata transformasi layanan keuangan berbasis pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses perlindungan dan investasi dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Denny.

Lima anggota holding turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasa Raharja Putera, Bahana TCW Investment Management, dan Bahana Sekuritas. 

Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) menggelar One Fine Day di area Car Free Day Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inklusi keuangan  Layanan Keuangan  asuransi  IFG 
BERITA INKLUSI KEUANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp