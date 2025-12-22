Peringatan Hari Ibu 2025, Masyarakat Diajak Mengapresiasi Peran Ganda Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia telah mencapai 55,42 persen.

Angka ini membuktikan bahwa lebih dari separuh perempuan usia produktif kini aktif bekerja, tetapi di saat sama tetap memikul tanggung jawab besar dalam urusan domestik dan pengasuhan anak.

"Ini menunjukkan peran Ibu yang ganda, selain di tempat kerja juga dalam hal pengasuhan di rumah," kata Deputy Managing Director Cosmetic, Consumer & Health Care Tempo Scan Group, Winny Yunitawati, Senin (22/12).

Oleh karena itu, memperingati Hari Ibu 2025, brand perawatan My Baby resmi meluncurkan kampanye nasional bertajuk HanyaIbuYangBisa. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi mendalam atas peran ganda ibu yang sering kali luput dari sorotan, baik sebagai pilar keluarga maupun kontributor di dunia kerja.

"Kami ingin mengajak masyarakat berhenti sejenak dan memberi pengakuan tulus atas peran ibu yang sering kali dianggap sebagai hal yang sudah seharusnya," ujar Winny.

Ia menambahkan bahwa produk unggulan seperti My Baby Minyak Telon Plus, yang kini menjadi pilihan nomor satu bagi 9 dari 10 ibu di Indonesia, terus hadir untuk mendukung ibu dalam memberikan perlindungan terbaik bagi buah hati di tengah kesibukan mereka.

Sebagai bagian dari aktivasi digital dan luring (offline), My Baby menggandeng penyanyi kenamaan Rizky Febian. Sebagai representasi anggota keluarga, suami dari Mahalini ini berbagi refleksinya mengenai pengorbanan seorang ibu.

"Dahulu saya menganggap kenyamanan di rumah sebagai hal biasa, tetapi kini saya sadar itu hasil pengorbanan ibu yang tidak terlihat. Melihat istri saya sekarang, saya makin paham bahwa HanyaIbuYangBisa hadir setiap saat dengan ketulusan," ungkap Rizky Febian.