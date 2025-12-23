Peringatan Hari Ibu, POGI Gaungkan Pentingnya Deteksi Dini Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ibu Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencanangkan gerakan SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia).

Salah satunya, POGI fokus mendorong pemeriksan kehamilan sejak dini. “Pemantauan kehamilan sejak dini tidak boleh bersifat opsional, tetapi harus menjadi standar yang melindungi setiap ibu dan bayi di Indonesia," ujar Ketua Pokja Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting (Pakias) Prof. Dr. dr. Maisuri Tadjuddin Chalid, SpOG, SubSp. KFM dikutip, Selasa (23/12).

Menurut dia, banyak komplikasi selama kehamilan berkembang tanpa gejala yang jelas.

"Ketika kondisi ini tidak terdeteksi di awal, hal itu dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan ibu dan bayi,” ucap Prof. Maisuri.

Dokter kandungan, subspesialis Fetomaternal itu menjelaskan angka kematian ibu di Indonesia tercatat 189 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup dan 17 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (Data Sensus Penduduk 2020).

Dia menyebut meskipun angka-angka ini telah membaik selama satu dekade terakhir, angka tersebut tetap termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara dan masih jauh dari target nasional yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Banyak dari kematian ini dapat dicegah, dan seringkali disebabkan oleh kondisi yang tidak terdeteksi di awal kehamilan," ujar Prof. Maisuri.

Justru, lanjut dia, keterlambatan dalam mengenali tanda-tanda dini merupakan tantangan besar dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Komplikasi kerap muncul tiba-tiba, dari kondisi yang sebelumnya tampak normal.