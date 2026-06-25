Peringatan Hari Krida Pertanian, PalmCo Pastikan Kesejahteraan Petani

Kamis, 25 Juni 2026 – 19:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Krida Pertanian, PTPN IV PalmCo mencatat penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan rakyat mencapai 1,34 juta ton hingga Mei 2026.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan realisasi serapan panen menjadi upaya esensial untuk menjaga stabilitas dan perputaran ekonomi petani sawit mitra.

“Momentum Hari Krida Pertanian seyogianya diisi dengan langkah nyata yang menyentuh langsung denyut nadi perekonomian pekebun kelapa sawit,” ujar Jatmiko, Kamis (25/6).

Dia mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasar yang stabil bagi petani.

“Kado terbaik bagi mereka bukanlah sebuah perayaan, melainkan kepastian bahwa hasil keringat dari kebun dapat terserap maksimal," kata Jatmiko.

Menurut dia, arus distribusi panen dari kebun rakyat menuju pabrik kelapa sawit (PKS) milik Subholding BUMN Perkebunan ini memang menunjukkan eskalasi.

“Hingga Mei 2026, volume penyerapan TBS dari petani swadaya atau pihak ketiga telah menyentuh angka 1,34 juta ton,” ucap Jatmiko.

Dia melanjutkan jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, penyerapan saat itu berada pada level 1,30 juta ton.