Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Grab Rilis Laporan ESG 2025

jpnn.com, JAKARTA - Grab mencatat berbagai dampak positif untuk Indonesia sepanjang 2025 melalui inisiatif keberlanjutan yang berfokus pada lingkungan, kesejahteraan Mitra, inklusivitas, dan pemberdayaan komunitas.

Bertepatan dengan bulan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia perusahaan penyedia jasa transportasi itu merilis Laporan ESG Grab 2025.

Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia Rivana Mezaya mengatakan Grab terus tumbuh bersama masyarakat Indonesia lewat berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Karena, Grab percaya keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat membantu lebih banyak orang memperoleh kesempatan untuk tumbuh.

Dia berharap berbagai langkah Grab dapat terus memberikan dampak positif bagi Indonesia.

"Kami terus menghadirkan berbagai inisiatif yang mendukung kesejahteraan Mitra, memperluas akses ekonomi bagi kelompok minoritas, memberdayakan komunitas lokal, serta mendorong berbagai solusi lingkungan," ujar Rivana di Jakarta, Senin (22/6).

Dia menyebut Grab terus melakukan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, penyaluran kontribusi untuk perlindungan kawasan gambut dan mangrove hingga dukungan senilai Rp 100 miliar bagi Mitra Pengemudi.

“Grab juga melakukan pemberdayaan lebih dari 189.000 perempuan dan penyandang disabilitas,” ucap Rivana.