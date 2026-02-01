Peringatan Hari Primata 2026, Ibas Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem & Keseimbangan Alam

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, flora dan fauna, termasuk spesies primata langka seperti orangutan, lutung, Yaki, dan kukang.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan menjaga kelestarian primata Indonesia yang memiliki peran vital dalam ekosistem alam.

Meskipun Indonesia memiliki UU Konservasi dan regulasi perlindungan satwa lainnya, tantangan terhadap primata makin kompleks.

Deforestasi yang berkelanjutan dan perubahan iklim mengancam habitat mereka, sementara perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal memperburuk keadaan.

“Konflik manusia-primata juga sering terjadi ketika habitat alami mereka makin terbatas,” ungkap Ibas dalam keterangannya memperingati Hari Primata Indonesia, dikutip, Minggu (1/2).

Untuk mengatasi tantangan ini, Ibas mengajak semua pihak untuk bekerja sama, menciptakan solusi berkelanjutan.

Dia pun mengambil contoh kebijakan moratorium deforestasi yang dimulai pada era Presiden SBY dan penguatan kebijakan konservasi di bawah Presiden Prabowo Subianto. Namun, pelestarian primata membutuhkan kerja keras lebih lanjut.

Menurut Ibas, saat ini Indonesia perlu beberapa langkah strategis yang harus diterapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih jauh.