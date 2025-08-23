Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Peringatan Keras Bojan Hodak, PSIM Punya Banyak Senjata untuk Guncang Persib

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 05:46 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri). Foto: Persib.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri). Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya untuk tak memandang sebelah mata PSIM Yogyakarta.

Menurut jadwal, Persib akan menyambangi markas PSIM pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8/2025).

Warning dari Bojan Hodak

Hodak mengingatkan PSIM merupakan tim yang berbahaya meski baru saja promosi ke kompetisi sepak bola kasta tertinggi.

Pelatih asal Kroasia itu menilai PSIM banyak dihuni sejumlah pemain berpengalaman.

"Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, (Nermin) Haljeta, dan (Pulga) Vidal."

"Jadi, mereka memiliki banyak pemain bagus. Jika diberi ruang, mereka bisa sangat berbahaya," tegas Hodak.

Rapor Positif PSIM

Hodak juga melihat PSIM merupakan tim yang berbahaya ketika bermain di kandang.

Klub berjuluk Laskar Mataram itu bahkan mengawali dua laga awal BRI Super League dengan hasil positif, yakni mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0 dan menahan imbang Arema FC 1-1.



