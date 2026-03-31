Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Peringatan Keras untuk TikTok & Roblox, Segera Respons Aturan Kemkomdigi

Selasa, 31 Maret 2026 – 10:00 WIB
Gim Roblox. ilustrasi, Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan surat peringatan keras kepada dua platform besar, TikTok dan Roblox. 

Peringatan ini diberikan agar kedua platform tersebut segera menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi pelindungan anak yang berlaku di Indonesia.

Regulasi yang menjadi acuan termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS). 

Aturan ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk membatasi penggunaan akun oleh pengguna yang berusia di bawah 16 tahun.

Kemkomdigi mendesak adanya perbaikan signifikan dalam waktu singkat terkait sistem keamanan bagi pengguna di bawah umur.

Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai tindak lanjut atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak TikTok maupun Roblox. 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menekankan pemerintah akan mengambil langkah lebih jauh jika peringatan ini tidak diindahkan. 

Jika tidak ada perubahan nyata, pemerintah akan segera memanggil dan memeriksa kedua platform tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  TikTok  roblox  Platform  Meutya Hafid 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp