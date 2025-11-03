Peringatan Nova Arianto ke Pemain Timnas Indonesia Menjelang Piala Dunia U-17 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengingatkan para pemainnya untuk menikmati setiap momen saat tampil di Piala Dunia U-17 2025.

Nova menilai keikutsertaan Garuda Asia di ajang bergengsi ini merupakan buah dari kerja keras panjang sejak masa persiapan pada tahun 2024.

“Saya selalu bilang, ini adalah tujuan akhir mereka di usia U-17, sebelum nantinya naik ke U-20 atau U-23. Menurut saya, Piala Dunia ini adalah level tertinggi bagi mereka di usia muda,” ujar Nova dalam wawancara daring, Minggu (2/11).

Nova menegaskan bahwa tampil di ajang sebesar Piala Dunia harus dijalani dengan rasa syukur dan semangat belajar tinggi.

“Piala Dunia adalah cita-cita setiap pemain bola. Saya bersyukur anak-anak bisa sampai di sini. Saya minta mereka tetap enjoy dan menikmati setiap pertandingan. Ini pengalaman luar biasa yang akan membantu mereka menjalani proses ke depan,” kata Nova.

Pelatih berusia 44 tahun itu berharap, para pemain bisa memanfaatkan turnamen ini untuk berkembang, bukan hanya sekadar mencari hasil instan.

“Yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa belajar banyak dari event ini. Saya lebih senang kalau nantinya mereka bisa menembus tim nasional senior, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia,” tambahnya.

Dalam undian Grup H Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi lawan-lawan berat: Brasil, Zambia, dan Honduras. Nova menyadari tantangan yang menanti, tetapi yakin pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi Fadly Alberto dan rekan-rekan.