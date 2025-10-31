Peringatan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Bali United vs Persib Bandung

Jumat, 31 Oktober 2025 – 16:22 WIB

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak ingin timnya terlena dengan posisi Bali United yang kini masih berada di peringkat kedelapan klasemen sementara BRI Super League.

Persib sendiri akan bertamu ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (1/11/2025).

Hodak menilai Bali United tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Penampilan Bali United di Mata Bojan Hodak

Meski tim berjuluk Serdadu Tridatu itu masih berada di papan tengah, Hodak melihat performa Bali United dalam beberapa laga terakhir patut diwaspadai.

"Bali United sedang dalam tren positif. Mereka baru bermain imbang dengan Persita dan sebelumnya menang atas Semen Padang serta Persijap Jepara," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Peringatan Tegas untuk Persib Bandung

Hodak menyebut Bali United merupakan salah satu lawan yang kerap merepotkan Persib.

Dia menilai tim asuhan Johnny Jansen memiliki kualitas merata di setiap lini serta organisasi permainan yang solid.

"Mereka punya pemain bagus dan terorganisir dengan baik. Kami harus berhati-hati karena entah kenapa, laga melawan Bali United selalu berjalan ketat," tambahnya.