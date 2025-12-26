Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Peringatan Tegas Polda Riau: Anggota dan Masyarakat Dilarang Terlibat Kejahatan Lingkungan

Jumat, 26 Desember 2025 – 14:28 WIB
Peringatan Tegas Polda Riau: Anggota dan Masyarakat Dilarang Terlibat Kejahatan Lingkungan - JPNN.COM
Kabid Propam Kombes Pol Harissandi saat menindak langsung aktivitas PETI di Kuansing, beberapa waktu lalu. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kabid Propam Polda Riau Kombes Harissandi menegaskan komitmen tegas jajaran dalam mendukung penuh Program Green Policing.

Pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh personel agar tidak terlibat dalam segala bentuk kejahatan lingkungan.

Kombes Harissandi sudah memberikan peringatan kepada kepala satuan kerja, serta Kapolres/ta jajaran se Polda Riau dan jajaran.

Ia menekankan bahwa Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan strategis yang mengintegrasikan tugas keamanan dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup, khususnya di Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, Riau merupakan provinsi dengan kawasan gambut terluas di Sumatera yang mencakup hampir 50 persen wilayahnya.

Lahan gambut memiliki peran vital sebagai penyimpan karbon, penopang keanekaragaman hayati, serta bagian penting dari keseimbangan lingkungan global.

Oleh karena itu, setiap bentuk perusakan tanah, kayu, dan gambut dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat.

Tanah, kayu, dan gambut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya harus dijaga secara bersama-sama.

TAGS   Polda Riau  kejahatan lingkungan  Green Policing  Riau 
