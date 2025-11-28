Peringatan Tiga Tahun SLPI, UNDP Gelar Pameran Foto Transformasi Lanskap

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan tiga tahun perjalanan Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) transformasi lanskap jadi salah sorotan dalam pameran foto UNDP.

Bertajuk "Sustainable Landscape, Responsible Commodities, and Thriving Communities" di Pos Bloc Cultural Hall, Jakarta acar itu bertujuan untuk mendorong transformasi komoditas menuju praktik berkelanjutan, memperkuat tata kelola lanskap, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Head of Nature, Climate, and Energy Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia menyampaikan karya visual yang ditampilkan mendokumentasikan kerja kolaboratif SLPI di Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur bersama empat konsorsium lanskap, yaitu LASR, SPLP, Mosaik Initiative dan SUSTAIN Kutim.

“Memasuki ruang pamer, pengunjung diajak untuk meresapi tiga tahun perjalanan SLPI bekerja sama dengan masyarakat, mitra pembangunan, perusahaan, dan pemerintah,” ungkap Aretha.

Panel-panel foto menampilkan praktik berkelanjutan yang dilakukan petani kecil dan perusahaan, pertemuan forum multipihak, dan beragam kemajuan dalam tata kelola komoditas berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah kelapa sawit dan karet.

Adapun acara itu didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), pameran dan gelar wicara ini menyasar khalayak umum dan pemerhati isu-isu pembangunan berkelanjutan dan transformasi komoditas.

“Pada kesempatan ini, UNDP turut meluncurkan jurnal foto SLPI yang menceritakan perjalanan program ini di tingkat nasional dan lanskap selama tiga tahun terakhir lewat foto-foto pilihan,” ucap Aretha.

Selain itu, pengunjung menyaksikan gelar wicara yang menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan.