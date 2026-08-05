Peringatan untuk CPNS dan PPPK Masa Kerja 5 Tahun, Siap-siap Saja ya

jpnn.com - NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menertibkan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS maupun PPPK.

Pemkab Nabire juga memperketat evaluasi kinerja pegawai guna meningkatkan disiplin serta mendukung efisiensi belanja pegawai daerah.

Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pemerintah menemukan sejumlah persoalan administrasi kepegawaian, mulai dari pegawai yang telah pensiun, pindah tugas ke daerah lain, hingga meninggal dunia, tetapi masih tercatat menerima gaji melalui APBD Kabupaten Nabire.

"Kami menemukan ratusan pegawai yang status kepegawaiannya sudah berada di kabupaten lain, tetapi gajinya masih melekat di Kabupaten Nabire. Ada juga pegawai yang sudah pensiun maupun meninggal. Namun, administrasinya belum ditertibkan," katanya di Nabire, Senin (3/8).

Menurut dia, penertiban tersebut penting mengingat belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD, sementara pemerintah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersama bendahara melakukan pengawasan terhadap data kepegawaian dan segera melaporkan perubahan status pegawai agar tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.

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Selain penataan administrasi, Mesak juga memperingatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar menjalankan tugas dengan disiplin dan tidak memanfaatkan kedekatan dengan pimpinan daerah sebagai alasan mengabaikan kewajiban.

"Saya tegaskan kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan lurah, jangan biarkan CPNS tidak melaksanakan tugas. Yang tidak masuk kantor selama satu minggu berturut-turut akan kami batalkan untuk mengikuti prajabatan," ujarnya.