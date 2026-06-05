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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peringati Bulan Bung Karno, BBHAR PDIP Gelar Lomba Esai Nasional Berhadiah Beasiswa Advokat

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:59 WIB
Peringati Bulan Bung Karno, BBHAR PDIP Gelar Lomba Esai Nasional Berhadiah Beasiswa Advokat - JPNN.COM
Kepala Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, DPP Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan menyelenggarakan Lomba Esai Nasional bertema "Relevansi Indonesia Menggugat" yang ditujukan bagi mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

Ajang ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat pemikiran dan perjuangan Bung Karno di kalangan generasi muda, khususnya generasi muda hukum.

Peringati Bulan Bung Karno, BBHAR PDIP Gelar Lomba Esai Nasional Berhadiah Beasiswa Advokat

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Melalui lomba ini, peserta diajak untuk mengkaji kembali pidato Indonesia Menggugat sebagai salah satu karya intelektual terpenting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta merefleksikan relevansinya terhadap berbagai tantangan hukum, demokrasi, dan keadilan sosial yang dihadapi Indonesia saat ini.

Bagi PDI Perjuangan, Indonesia Menggugat bukan sekadar dokumen sejarah perjuangan bangsa, melainkan sumber inspirasi yang tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kebangsaan kontemporer.

Semangat keberanian intelektual, keberpihakan kepada rakyat, serta perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung dalam pidato tersebut masih memiliki arti penting bagi Indonesia serta relevan dengan situasi geopolitik dunia kontemporer.

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Melalui Lomba Esai Nasional ini, BBHAR Pusat PDI Perjuangan ingin membuka ruang bagi generasi muda hukum untuk menyumbangkan gagasan kritis, progresif, dan solutif bagi masa depan Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembalipemikiran, keberanian intelektual, dan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan kebangsaan masa kini.

DPP Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan menyelenggarakan Lomba Esai Nasional bertema ‘Relevansi Indonesia Menggugat.

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TAGS   Bulan Bung Karno  PDIP  I Wayan Sudirta  DPR RI  parpol  Indonesia Menggugat 
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