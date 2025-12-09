Peringati Hakordia 2025: ASDP Berkomitmen Hadirkan Layanan Publik yang Terpercaya

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - *Jakarta— Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momentum penting bagi ASDP.

Mereka berkomitmen akan menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas.

Bagi ASDP, integritas bukan jargon, melainkan prinsip fundamental yang menuntun seluruh proses layanan agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menegaskan komitmen antikorupsi merupakan bagian esensial dari tugas perusahaan sebagai BUMN yang mengemban amanah publik.

“Kami memastikan setiap proses berjalan tanpa korupsi dan berpijak pada nilai transparansi serta akuntabilitas. Integritas harus tercermin dalam tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya.

Menurut Heru, integritas hanya dapat terwujud apabila nilai tersebut menjadi budaya yang hidup dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan.

Pada buku 2024, ASDP memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Standar regional ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pengelolaan risiko yang sistematis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta perlindungan pemangku kepentingan.