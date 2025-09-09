Peringati Haornas 2025, Pemprov Jateng: Momentum Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 tahun 2025 di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri, Kota Semarang, Selasa, 9 September 2025 sore.

Peringatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), pelatih, dan masyarakat lainnya.

Sejumlah induk olahraga di antaranya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jateng, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jateng serta Special Olympics Indonesia (SOIna) Jateng juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Masrofi mengatakan peringatan Haornas ini mengambil tema “Olahraga Satukan Kita”. Melalui peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

Berbagai kebijakan, program, dan upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk pembinaan berbagai cabang olahraga di Jateng.

Tujuannya adalah mendongkrak prestasi olahraga di Jateng. Tak ayal, dalam sejumlah kompetisi nasional, atlet-atlet Jateng mampu menorehkan prestasi.

“Sehingga hasilnya dapat dirasakan seperti pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Jateng ada pada peringkat lima teratas. Juga melalui NPCI, Jateng juara umum juga tahun 2024," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengajak setiap insan untuk membangun Indonesia melalui olahraga