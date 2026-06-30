Peringati Hari Anak Yatim, AHY Ingatkan Para Kader Demokrat Harus Memiliki Empati

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati hari Anak Yatim 10 Muharram 1448 H, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan para kadernya untuk selalu berempati pada masyarakat, utamanya rakyat kecil.

"Dalam semangat 25 tahun pengabdian Demokrat untuk negeri, kami ingin memastikan bahwa bentuk terbaik pengabdian untuk negeri itu antara lain dengan berbagi seperti ini. Kami berjuang di pemerintahan, kami berjuang di parlemen, di pusat maupun daerah, ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu benar-benar berpihak pada rakyat-rakyat kecil," kata AHY dalam acara Bakti Sosial Demokrat yang dilaksanakan di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/6).

Dalam kesempatan itu, AHY membagikan bingkisan dan sembako pada ratusan anak yatim piatu dan penyandang disabilitas yang hadir dalam acara tersebut.

"Kami juga menyadari di luar dari upaya itu sebagai partai politik yang juga punya kewajiban moral untuk turun langsung, mengeluarkan tangan secara langsung, tentu dengan segala keterbatasan yang kami miliki juga, tetapi kami berupaya yang terbaik untuk menjadi bagian dari solusi dan meringankan beban saudara-saudara kita," sambungnya.

AHY mengatakan sudah mengingatkan seluruh kader, seluruh jajaran membangun empati di tengah-tengah masyarakat.

"Tentunya juga mengharapkan pemerintahnya, pemimpinnya, politisi-politisinya juga fokus untuk bisa menjawab isu-isu yang masyarakat hadapi saat ini. Apakah di bidang ekonomi, daya beli, lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lain-lain," tegas AHY.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron dan Bendahara Umum Demokrat Irwan Fecho, Kepala Badan Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat yang juga anggota DPR RI Dina Lorenza, serta wakil dari yayasan-yayasan yatim piatu. (flo/jpnn)



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