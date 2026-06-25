Peringati Hari Asyura, Cucun Santuni 1.448 Anak Yatim dan Resmikan Rutilahu di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memperingati Hari Asyura atau 10 Muharam 1448 Hijriah dengan menggelar kegiatan sosial di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/6).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyalurkan santunan kepada 1.448 anak yatim yang tersebar di 12 titik wilayah.

Santunan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah dan uang saku tunai sebagai wujud kepedulian kepada anak-anak yatim pada bulan Muharam.

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Kegiatan berlangsung serentak di sejumlah lokasi, di antaranya Soreang, Solokanjeruk, Bojong, Majalaya, Nagrak, Maruyung, Rancaekek, Jalan Anyar, Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, dan Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung.

Pada kesempatan itu, Cucun juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin agar semangat berbagi dan gotong royong terus dijaga.

"Saya menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau berpesan agar semangat berbagi dan gotong royong terus dirawat sebagai kekuatan utama bangsa," kata Cucun.

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Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menilai Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Hari Asyura adalah momentum emas untuk mengetuk pintu langit melalui doa anak-anak yatim. Sebagai pimpinan DPR RI dan kader PKB, saya meyakini bahwa politik harus hadir dalam bentuk tindakan nyata," ujarnya.