Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Wakil Ketua MPR Ibas Ingatkan Amanat Konstitusi

Minggu, 25 Januari 2026 – 15:06 WIB
Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Wakil Ketua MPR Ibas Ingatkan Amanat Konstitusi - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (tengah) saat menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema 'Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan pemenuhan gizi bukan semata isu kesehatan, melainkan amanat konstitusi dan bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Ibas dalam sambutannya pada peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema 'Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.

Menurut Ibas, gizi merupakan fondasi kemanusiaan dan peradaban.

Baca Juga:

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengutip pandangan Nelson Mandela yang menegaskan kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari cara negara memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi.

“Tidak ada cermin yang lebih jujur tentang jiwa suatu bangsa selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya,” ujar Ibas dalam keterangannya, Minggu (25/1).

Dalam konteks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Ibas menekankan pemenuhan gizi adalah hak konstitusional warga negara.

Baca Juga:

Ibas merujuk Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat.

“Keadilan gizi adalah bagian dari keadilan sosial,” tegasnya.

Ini penegasan yang disampaikan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam sambutan di peringatan Hari Gizi Nasional 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Gizi Nasional  Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI  Amanat Konstitusi  Gizi  pemenuhan gizi 
BERITA HARI GIZI NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp