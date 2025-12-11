Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Peringati Hari HAM, RMI Gelar Diskusi Membedah Program Prabowo

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:04 WIB
Peringati Hari HAM, RMI Gelar Diskusi Membedah Program Prabowo
Rumah Mediasi Indonesia (RMI) menggelar Diskusi Publik dan Media dalam peringatan hari Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk 'Menelisik Program Pemerintah Prabowo dalam Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya' di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (10/12). Foto dok RMI

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Mediasi Indonesia (RMI) menggelar Diskusi Publik dan Media dalam peringatan hari Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk 'Menelisik Program Pemerintah Prabowo dalam Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya' di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (10/12).

Hadir sebagai narasumber Ridha Saleh (Aktivis Lingkungan, Komisioner Komnas HAM 2007-2012) dan Roichatul Aswidah (Komisioner Komnas HAM 2012-2017) dan Muhammad Anshor (Ahli ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), pernah bertugas di Jenewa dan Dubes RI untuk Chili) yang dimoderatori oleh Dr. (C) Amiruddin al-rahab (Wakil Ketua Komnas HAM 2020-2022).

Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif RMI menyatakan HAM merupakan pencapaian bangsa-bangsa yang beradab sehingga ukuran pencapaian suatu negara dapat dilihat dari pemenuhan HAM-nya.

“Jika dilihat dari kebijakan yang telah dijalankan mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat serta program lainnnya seperti penertiban kawasan tambang juga perkebunan ketika dilakukan penyitaan, dananya digunakan untuk kepentingan rakyat," serunya.

Dalam diskusi publik ini diharapkan masukan yang komprehensif dari peserta bagaimana menelisik program Pemerintah saat ini dalam perspektif Hak-hak Ekosob dalam kerangka bahasa HAM.

Sementara, Amiruddin al-Rahab menyakan topik diskusi ini penting dibahas secara intensif, bagaimana program-program atau kebijakan Pemerintah dalam perspektif Hak Ekosob dapat berjalan.

Mengingat selama ini yang dibahas dan menjadi diskursus masih lebih ke hak-hak Sipil-Politik oleh karenanya hak Ekosob juga perlu mendapatkan perhatian serius.

"Sehingga kita bisa mengapresiasi bilamana kebijakan pemerintah saat ini memiliki keberpihakan terhadap hak-hak Ekosob. Namun demikian pelaksanaannya perlu kita kawal bersama," serunya.

Dalam diskusi publik ini diharapkan masukan yang komprehensif dari peserta bagaimana menelisik program Pemerintah saat ini dalam perspektif Hak-hak Ekosob.

