Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Peringati Hari Ibu, tvOne Anugerahkan Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025

Rabu, 24 Desember 2025 – 16:36 WIB
Peringati Hari Ibu, tvOne Anugerahkan Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025 - JPNN.COM
tvOne mengapresiasi perempuan tangguh lewat talkshow Hari Ibu dan Malam Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025. Foto: tvone

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi tvOne memperingati Hari Ibu 2025, dengan menggelar Talkshow Spesial sekaligus Malam Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap wanita tangguh Indonesia.

Kegiatan bertema “Berdaya dan Berkarya” ini berlangsung di Studio tvOne, The Convergence Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi, aktris sekaligus figur publik Arumi Bachsin, serta penyanyi senior Dewi Yull.

Baca Juga:

Para narasumber berbagi pandangan mengenai peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Arumi Bachsin menekankan pentingnya kesehatan mental dan kebahagiaan perempuan, khususnya para ibu.

“Jadi perempuan yang happy, yang bahagia, ada kasih sayang yang melimpah untuk keluarganya. Kebahagiaan dan kesehatan mental ibu ini harus diperjuangkan, tidak hanya oleh suami atau anak-anaknya, tapi juga oleh ibunya sendiri,” ujar Arumi.

Baca Juga:

Dia juga menyoroti beban mental yang kerap dialami ibu dalam menjalani peran domestik sehari-hari.

Menurut Arumi, pekerjaan rumah yang tak pernah selesai dapat menjadi mental load jika tidak diimbangi dengan ruang untuk mencintai diri sendiri.

tvOne mengapresiasi perempuan tangguh lewat talkshow Hari Ibu dan Malam Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TvOne  Hari Ibu  Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025  perempuan tangguh 
BERITA TVONE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp